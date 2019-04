Três truques para melhorar a experiência do WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp é um dos apps mais populares do mundo. E a ferramenta é cheia de truques e novidades.

Pensando nisso, separamos três ‘macetes’ simples para melhorar a experiência do popular aplicativo. Confira:

Converter áudio em texto

O aplicativo "Audio in Text for Whatsapp” é capaz de converter o que foi dito em uma nota de voz para texto. A ferramenta converte áudio de todas as aplicações (não apenas WhatsApp) e suporta até 22 idiomas. Por enquanto, só está disponível para Android.

Após instalar o app no Google Play, acesse o áudio desejado no bate-papo do WhatsApp. Em compartilhamento, selecione o app. Imediatamente o aplicativo transcreverá o áudio em texto.

Áudios mais rápidos

Uma extensão do Google Chrome permite escutar áudios mais rápidos. Adicione o plugin “Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume” no navegador. Pronto, agora só apertar play e agilize o áudio com a ferramenta.

Duas contas no computador

É possível deixar aberto duas contas do aplicativo no WhatsApp WEB. Você só precisa abrir em navegadores diferentes (como Chrome e Firefox) ou utilizar o modo anônimo.

