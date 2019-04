Tecnologia: Nokia lança potente smartphone X71

A HMD, controladora da divisão de celulares da Nokia, lançou nesta terça-feira (02) o novo smartphone X71.

O aparelho vem com uma tela Full HD+ de 6,39 polegadas. Ela possui um ‘buraco’, no estilo Samsung, para a câmera frontal. A câmera traseira tripla do Nokia X71 é de 48 megapixels.

Divulgação

O novo aparelho vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento no modelo básico. Tem processador Snapdragon 660 e bateria de 3500 mAh.

A Nokia começa a vender o novo X71 exclusivamente na China ainda neste mês. No entanto, ainda não há informação sobre quando o modelo chega em outros países.

