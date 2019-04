8 efeitos do álcool que podem influenciar o sexo

O álcool sempre será uma substância delicada e se pensamos na relação entre sexo e bebidas alcoólicas, as coisas podem ficar ainda mais complexas.

Com isso em mente, a terapeuta sexual Laurie J. Watson, reuniu algumas informações embasadas em estudos científicos para revelar os efeitos do álcool nas relações sexuais.

Confira a seguir o lado positivo e negativo da substância no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

1. O álcool reduz nossas inibições

Embora na verdade não aumente a libido, o álcool diminui as inibições. Pode aliviar nossa ansiedade e nos ajudar a superar os problemas e neuras sexuais. Desta forma, as preocupações com a imagem corporal, preocupação em agradar um parceiro ou atingir o orgasmo podem ser relaxadas com um taça de vinho.

2. O álcool pode nos ajudar a focar no presente

O estresse é uma das razões mais comuns para menor frequência sexual. As propriedades depressoras do álcool diminuem temporariamente os neurônios em nosso cérebro, diminuindo a pressão e a tensão de nossas preocupações. E o sexo ideal exige que nos concentremos nas sensações do corpo, deixando de lado nossos fatores estressantes e as “​​listas de tarefas”.

3. Aumenta os sentimentos atração

Estudos mostram que as pessoas classificam os outros como mais atraentes depois de beber. A atração é, na verdade, influenciada pela forma como estamos nos dando bem com o outro, nossos sentimentos de conexão, nosso próprio estado de espírito e também a aparência do nosso parceiro.

4. Nos faz querer estar perto de alguém

O efeito do álcool em nosso córtex pré-frontal, que governa nossas emoções, pode nos levar a ter maior proximidade com o parceiro. Além disso, ele pode nos tornar mais comunicativos e mais abertos sobre nossos sentimentos amorosos.

Infelizmente, em quantidades maiores, o álcool pode quase fazer exatamente o oposto do que é mencionado acima. Confira:

5. O álcool carrega riscos inerentes como substância

Para algumas pessoas, o risco de alcoolismo é muito real e qualquer bebida pode levá-los a cair em um vício. Certas condições de saúde e medicamentos têm também possuem contraindicações para o álcool. E algumas pesquisas sugeriram uma possível ligação entre o consumo regular de álcool e o câncer ou outras doenças.

6. Má performance sexual

O excesso de álcool geralmente causa um mau funcionamento erétil. Para as mulheres, pode desidratar a vagina, fazendo com que a penetração seja desconfortável e até dolorosa.

7. A capacidade de tomar decisões é prejudicada

Se não estivermos com um parceiro seguro, o álcool pode nos fazer tomar decisões impulsivas, como por exemplo, fazer sexo desprotegido, entre outras coisas ainda mais delicadas.

8. Pode nos separar da realidade e do nosso parceiro

Estar bêbado pode ser uma maneira passiva de não estar presente com nosso parceiro e impossibilita compreender suas necessidades sexuais e emocionais.