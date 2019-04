O relacionamento de um homem mais velho e um mulher mais nova nem sempre chama a atenção, mas quando os gêneros se invertem é bem possível que o casal não passe nada despercebido.

Mas afinal, por que algumas mulheres preferem os homens mais jovens?

Um novo estudo publicado no Journal of Sex, sugere que as motivações das mulheres que escolhem namorar homens mais jovens podem ir muito além de quebrar normas e barreiras sociais e também envolvem prazer sexual e satisfação na vida amorosa.

Confira algumas evidências encontradas:

As mulheres foram atraídas pela resistência sexual dos homens mais jovens

Ao longo das entrevistas, as mulheres no estudo descreveram que elas eram mais atraídas sexualmente por homens mais jovens, porque acreditavam que os parceiros mais jovens tinham mais a oferecer sexualmente.

Especificamente, as mulheres indicaram que, comparados aos homens de sua idade, sentiam que os homens mais jovens tendia a ter maior desejo sexual, podiam durar mais tempo durante o sexo e tinham ereções “mais confiáveis”.

As mulheres se sentiram mais confortáveis ​​abraçando sua experiência sexual

As mulheres no estudo também descreveram como namorar alguém mais jovem do que elas permitia interromper certos papéis de gênero restritivos.

Nos relacionamentos heterossexuais tradicionais, pode ser comum esperar que o homem seja mais sexualmente experiente, enquanto a mulher é tipicamente mais passiva e receptiva aos seus avanços.

Neste estudo, as mulheres assumiram que ser mais velha que seu parceiro masculino permitiu que elas assumissem sua experiência no sexo.

Muitas mulheres achavam que os homens mais jovens fantasiavam sobre mulheres mais velhas serem mais experientes e disseram que seus parceiros mais jovens geralmente gostavam de assumir um papel mais ativo.

As mulheres também descreveram se sentir menos preocupadas com os rígidos padrões de beleza que podem ter sido restritivos em suas vidas.

Algumas delas descreveram um maior conforto ​​com seus corpos agora do que na juventude, o que pode ser traduzindo como uma maior confiança sexual.

As mulheres se sentiram capazes de dar maior importância ao seu próprio prazer sexual

As mulheres deste estudo frequentemente descreviam a importância de priorizar seu próprio prazer durante o sexo. Elas disseram gostar de namorar homens mais jovens porque a partir de sua experiência, os parceiros mais jovens estavam mais motivados para proporcionar prazer e satisfazê-las antes de se satisfazerem.

Uma participante compartilhou o seguinte: “Homens mais jovens tentam um pouco mais – querem impressionar você com suas habilidades e proezas, o que eles são capazes de fazer e até que ponto eles podem lhe dar prazer. Tenho a sensação de que eles se esforçam mais do que os mais velhos”.

Sexo menos tradicional

As mulheres que namoram homens mais jovens vão contra roteiros sexuais tradicionais. Os achados deste estudo sugerem que as mulheres que participam de relacionamentos com diferença de idade podem estar mais confortáveis ​​em revelar suas necessidades sexuais e experimentar níveis elevados de prazer sexual.