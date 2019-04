O signo que precisa mudar a forma como trata as pessoas

Em abril, um dos signos mais responsáveis e trabalhadores do zodíaco precisará repensar e mudar a forma que costuma tratar as pessoas, pois apesar de todas as suas qualidades, o seu senso crítico está cada vez mais forte e pode afetar seus relacionamentos.

Já sabe de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no capricorniano, acertou.

Este signo precisa ter mais tato e compaixão para lidar com as outras pessoas, especialmente no ambiente de trabalho e relacionamentos. Pode parecer complicado para você, mas é preciso tirar o foco dos afazeres e se conectar mais emocionalmente com os outros no início deste mês.

Aproveite a fase de Júpiter retrógrado que inicia em 10 de abril para “reduzir a velocidade” e se preparar para um momento de liberação de padrões, comportamentos e pessoas tóxicas da sua vida.

É possível que no meio do mês você comece a se sentir inquieto e frustrado porque sua carreira não está trazendo os frutos que deseja, mas é preciso acalmar as emoções que acompanham estas ambições e continuar dando o seu melhor. Logo você se destacará e receberá a atenção que merece!

Mas calma! Nem todo o abril vibrará desta forma. A partir do dia 20, as energias serão retomadas e finalmente novos projetos, romances e diversão animam seus dias. Os comprometidos podem esperar que a chama do relacionamento fique ainda mais acesa, enquanto os solteiros podem se surpreender com uma conexão especial e surpresa.

De todas as formas, tenha em conta que este ano será de reflexão sobre tudo aquilo que é importante e o que já não serve mais para a sua vida. A mudança e o crescimento andam de mãos dadas!