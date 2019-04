NASA revela novas imagens impressionantes do gigantesco asteroide Bennu

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) revelou novas imagens impressionantes do gigantesco asteroide Bennu. O objeto “101955 Bennu” foi descoberto em setembro de 1999.

De acordo com a instituição, ele tem um diâmetro de aproximadamente 493 metros e possui um potencial de atingir a Terra , sendo listado na Tabela de Risco. Confira a superfície:

🎶🎶B-B-B-Bennu and the jets. 🎶🎶 Bennu, Bennu, Bennu, Bennu, Bennu, and the jets. Like the famous @eltonofficial song “Bennie and the Jets,” check out this photo of asteroid Bennu’s ejected particle jets. The photo was taken by @OSIRISREx on Jan. 19. https://t.co/t5b8iwm6GK pic.twitter.com/nUdZfTsiQ6

3D

Depois de estudar o asteroide por três meses, a equipe de missão do OSIRIS-REx desenvolveu um novo modelo de resolução.

Esta versão mais precisa em 3D, foi criada usando imagens tiradas pela câmera PolyCam da sonda. Confira o arquivo:

Want a Bennu of your very own? Have access to a 3D printer?

The latest shape model — made with data derived from my first three months at the asteroid — is now available!

Find the files here: https://t.co/cW6Z1PhgDr pic.twitter.com/LVwdIIxk4e

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) March 28, 2019