Epic Games libera nova atualização de conteúdo para o Fortnite Battle Royale

A Epic Games liberou recentemente uma nova atualização de conteúdo para o Fortnite Battle Royale. O patch V.8.20 trouxe algumas novidades para os jogadores do popular game. Separamos as principais, confira:

BATTLE ROYALE

Quais são as novidades? Arco Bombástico: O Tiro com Arco pode ser uma explosão de diversão! "Elimine inimigos de uma maneira totalmente inédita com essa nova arma explosiva".

Modo por tempo limitado – tiroteio de atiradores de elite: Nesse modo por tempo limitado, jogadores se enfrentarão usando rifles de precisão.

Detalhes do Modo: As únicas armas que caem são Rifles de Precisão. Geradores de Saques de Chão foram reduzidos em 50%. "Desativamos reviver companheiros 'Atordoados, Mas Não Acabados' em Duplas e Esquadrões".

Armas e Itens: Arco Bombástico e Pimentas. Eventos: Correções de erro no Arena.

Atinja seus inimigos da forma mais explosiva possível com o novo Arco Bombástico! Confira tudo que chegou na Atualização de Conteúdo do v8.20 aqui:https://t.co/KXEQWIE2Fi — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 2, 2019

MODO CRIATIVO

Quais são as novidades? Galerias Geométricas: Use esse novo conjunto de Galerias para adicionar ainda mais formas às suas criações.

Armas e itens: Arco Bombástico.

SALVE O MUNDO

Quais são as novidades? Lançador Canhoneio: "Barulhos Altos! Heróis e Carcaças se divertirão até explodir com esse novo Lançador Rápido de Foguetes".

Armas e itens: Lançador Canhoneio.

PROBLEMAS RESOLVIDOS V.8.20.1

Em 29 de março, foi lançada uma atualização do cliente para corrigir alguns problemas que apareceram na atualização v.8.20.

