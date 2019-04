Ford Kuga 2020: confira as fotos do SUV híbrido lançado nesta terça-feira

A nova geração do Ford Kuga 2020 foi divulgado em um evento por streaming nesta terça-feira, 2. As últimas não chegaram ao mercado brasileiro, mas com essa a estratégia pode mudar.

Na Europa serão lançados três modelos do SUV elétrico no segundo semestre do próximo ano, e a expectativa é que eles talvez cheguem ao Brasil até o começo de 2021.

Segundo o sítio especializado Car and Driver, haverá duas opções de câmbio: uma manual, com seis velocidades e uma automática, com oito velocidades. A tração também pode ser dianteira ou integral.

Estes são os três modelos do SUV disponíveis no segundo semestre de 2020

Kuga Hybrid – com motor 2.5 litros de gasolina ligado a um motor elétrico e potência ainda não divulgada pela montadora, o Hybrid será capaz de fazer 100km com 5,6 litros.

– com motor 2.5 litros de gasolina ligado a um motor elétrico e potência ainda não divulgada pela montadora, o Hybrid será capaz de fazer 100km com 5,6 litros. Kuga Ecoblue Hybrid – já o Ecoblue terá um motor a diesel de 150 cavalos e uma pequena unidade elétrica e com capacidade de fazer 5l/100km.

– já o Ecoblue terá um motor a diesel de 150 cavalos e uma pequena unidade elétrica e com capacidade de fazer 5l/100km. Kuga Plug-in Hybrid – O plug-in, por sua vez, terá um motor movido a gasolina ligado a um motor elétrico e bateria de 14,4Kwh com autonomia de 50km.

Ford Kuga 2020: confira fotos do SUV elétrico que deve chegar ao Brasil nos próximo anos