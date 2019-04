Estresse severo pode ser a causa de doenças autoimunes graves, diz estudo científico

Estudo científico sugere que estresse severo e traumas podem estar por trás do surgimento de doenças autoimunes graves.

De acordo com a pesquisadora-chefe, Dr. Huan Song, da Universidade de Reykjavik, “pacientes que sofreram reações emocionais graves após traumas devem buscar tratamento, pois correm risco de que estes sintomas apresentem declínio da condição de saúde futuramente”.

Segundo o sítio estrangeiro Web MD, foram analisadas mais de 106 mil pessoas que passaram por situações traumáticas frente a uma população de mais de um milhão que não tiveram as mesmas experiências.

Os resultados mostraram que o grupo que sofreu estresse severo teve 36% maior chances de desenvolver psoríase, artrite reumatoide, doença celíaca e de Crohn.

Song explica que não se sabe as causas desses tipos de desordem e é provável que elas sejam genéticas. No entanto, “há diversos métodos de tratamento como medicamento e terapias comportamentais, todas com resultados documentados”.