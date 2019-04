WhatsApp testa dois recursos inéditos que farão parte do aplicativo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha para implentar uma série de novidades na popular ferramenta.

E foram divulgadas recentemente novos informações de dois recursos inéditos que farão parte do app, conforme revelou o site WABetaInfo. Confira:

Dark Mode

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.87.

E temos novos detalhes do recurso Dark Mode (modo noturno). Descobrimos que o WhatsApp mostrará uma barra de status escura, quando a opção Dark Mode é ativada.

Ainda segundo o site especializado, o app trabalha na seção perfil, para torná-lo compatível com a função 'Modo Escuro'.

A empresa também faz desenvolvimento na versão para iOS (Operacional da Apple). No entanto, ainda não sabemos quando o recurso será disponibilizado para todos.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.87: what's new?

WhatsApp continues to add the support for the Dark Mode in new sections in every new update: it's the turn of the Profile section now!https://t.co/YMCmFaoRQ4

NOTE: The Dark Mode is not available yet. It'll be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 29, 2019