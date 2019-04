Objeto brilhante no céu! Motorista flagra impressionante queda de meteoro na Flórida

Um motorista americano flagrou o momento exato da queda de um meteoro na região da Flórida. O vídeo impressionante foi compartilhando no Twitter e ganhou grande repercussão. Confira:

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS – sigla em inglês) confirmou o fenômeno. A instituição publicou um mapa em que mostra a trajetória do objeto espacial.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ

— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) March 31, 2019