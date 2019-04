Suco detox de melancia e aipo: receita é ótima para desinflamar e hidratar depois de atividades físicas

Se você quer melhorar as condições do corpo, perder peso e no processo desinflamar o corpo, esta bebida é uma ótima aliada para as dietas de emagrecimento e detox.

Por um lado Melancia é ótima para hidratar o organismo, pois 92% dela é água, além disso, ela é rica em minerais e licopeno, um antioxidante que protege o coração e a pele.

Por outro lado, o aipo tem propriedades que ajudam a combater a dor muscular e fornece minerais importantes para a prática de atividades físicas, facilitando a vasodilatação de tecidos musculares.

Lembre-se que esta receita não te valor de refeição e ela é complementar à dieta. Consulte um nutricionista para que você possa atingir os seus objetivos de forma mais rápida e saudável.

Receita de detox de melancia e aipo

Ingredientes

Uma xícara de melancia em pedaços

Meio pepino cortado

Um pedaço de aipo

Suco de um limão

Preparação: leve tudo ao liquidificador e bata tudo até que fique homogêneo. Sirva e tome em seguida. Adicione gelo se quiser e lembre-se de tomar antes ou depois da atividade física.