Hyundai Sonata 2020 chega aos Estados Unidos no segundo semestre com aplicativo que controla o carro

Como uma gama de novas atualizações, a nova geração do Sonata 2020, que chega ao mercado americano entre outubro e novembro deste ano, é um carro para se olhar com carinho.

Assim como modelos mais luxuosos, o sedã-médio da Hyundai vai disponibilizar um aplicativo com a tecnologia NFC (Near-Field Communication), que dará ao dono acesso ao carro pelo celular.

Com o NFC, o proprietário poderá travar e destravar as portas e liberar a ignição do veículo apenas conectando o celular à porta sem fio, que é ao mesmo tempo um carregador de bateria.

De acordo com o sítio estrangeiro Car and Driver, o aplicativo ainda permite ao dono dar acesso ao veículo a outra pessoa e também a liberar e travar o porta-malas.

Hyundai Sonata 2020: confira as fotos do carro que chega aos EUA no fim deste ano













Hyundai Sonata 2020