Humanos em Marte? NASA divulga projeção de habitat no planeta vermelho

Como seria viver em Marte? Questionamentos assim fazem parte da imaginação humana constantemente. E podemos imaginar um habitat de várias formas, no entanto, se uma grande conclusão.

Pensando nisso, a NASA (National Aeronautics and Space Administration) desafiou inventores cidadãos a imaginarem ambientes de apoio à vida no Planeta Vermelho.

O objetivo era criar um projeto de habitat em escala real usando software de modelagem. As equipes vencedoras dividem o prêmio de 100 mil dólares (quase R$ 400 mil).

‘SEArch+/Apis Cor’ foi o projeto campeão. A forma única do habitat permite o reforço contínuo da estrutura. A instituição usará como inspiração para um real projeto futuro? Isso ainda não sabemos. Confira:

What might a human habitat on Mars look like? We challenged citizen inventors to imagine life-supporting environments on the Red Planet by creating a full-scale habitat design using modeling software. Three winners were recently selected: https://t.co/ffUmjvDyN4 pic.twitter.com/7Xu4JLU1td

— NASA (@NASA) April 1, 2019