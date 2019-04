A astrologia pode revelar algumas características nossas, desde as nossas melhores qualidades, até os nossos piores defeitos.

Conheça os signos mais mentirosos do zodíaco:

Escorpião

É um signo que se sente desconfortável ​​com a ideia de perder o controle. Eles procurarão preservar suas emoções a todo custo, por isso usam a mentira para manter as rédeas da situação.

Gêmeos

Seu símbolo é a dualidade e é isso que o torna um signo inseguro, especialmente com o que está vivendo. O geminiano costuma entrar em assuntos que ele não deveria, o que o faz mentir para as pessoas. Embora seja mais comum tentar se enganar sobre o que ele mesmo sente.

Áries

Esse signo do zodíaco costuma usar mentiras para obter o que deseja. Ele é um daqueles que odeia perder, então fará tudo o que estiver ao seu alcance para deixar as coisas boas para o seu lado.

Câncer

Gostam de manipular as coisas a seu favor. Você pode ver o canceriano chorar e parecer vulnerável, mas no dia seguinte estarão atuando como se nada tivesse acontecido. Isso ocorre porque muitas vezes eles preferem mentir até sobre si mesmos para controlar as outras pessoas.

Leão

Este é um dos signos mais determinados, portanto, se houver algo ou alguém que odeiem, eles movem os pauzinhos para dar um fim nessa situação. Seu temperamento faz com que eles sintam que nunca estão errados, é por isso que mentem e usam qualquer carta na manga para vencer sempre.