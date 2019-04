Horóscopo: As previsões de abril para cada signo do zodíaco

Abril acabou de começar e reserva muitas surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para o quarto mês de 2019:

Áries

Mês de sorte para o seu signo! Nesta fase você passa por um momento de abundância e prosperidade, então tente se reinventar de todas as maneiras; comece o negócio que sempre quis, mude de trabalho ou vá atrás do que você tanto deseja.

Tenha em conta que você está ainda mais forte espiritualmente e tudo o que pensa e deseja pode ser realizado.

No amor, você começa a pensar em estabilidade emocional e ter um relacionamento sólido. Os solteiros devem ter paciência, pois chegará um amor de um signo de fogo que será muito compatível, mas não se confunda, pois um amor do passado do signo de Capricórnio ou Aquário pode retornar.

Cuide da sua saúde e vá ao médico. Seus números da sorte são 03 e 56. Seu lema é: “seja forte em tudo".

Touro

Este mês você tomará decisões em assuntos pessoais. Lembre-se de que seu signo é de terra e o que o torna propenso a ser muito responsável, mas é hora de tomar a melhor decisão para ser feliz.

Você receberá um convite para viajar com seus amigos; vá para se divertir, mas tente não gastar em excesso. No trabalho será um mês de muitas mudanças, por isso tente ficar muito atento a tudo.

Os taurinos que são comprometidos podem ter uma série de problemas de ciúmes ou discussões. Para evitar essas situações é preciso ter mais paciência e se você já não vê como continuar o relacionamento de forma saudável, é melhor dar um tempo.

Seus números da sorte são 12 e 28. Seu lema este mês é "reinventar a vida pessoal".

Gêmeos

Você começa um estágio de progresso em questões econômicas. Se os problemas de amor estiverem tomando muito tempo, deixe-os de lado e concentre-se em sua vida profissional de forma positiva.

Em cirurgias, tudo sairá bem. É preciso ter uma vida mais saudável e cuidar melhor do seu sono para evitar problemas.

Tenha cuidado com as suas palavras e não provoque brigas sem motivo. Seus números da sorte este mês são 09 e 88.

Os geminianos solteiros continuarão assim até que a pessoa certa realmente chegue. Seu lema para este mês é "o sucesso é meu e eu aceito".

Câncer

Este mês você estará cheio de energia e terá a oportunidade de saber o que mais lhe convém em questões de trabalho e vida pessoal; isso irá ocorrer a partir de uma sensação ou intuição que lhe dará um sinal para saber qual caminho seguir.

No amor você deve decidir entre continuar na vida de solteiro ou ter algo mais estável – reflita bastante sobre a segunda opção. Seus números da sorte são 02 e 31; combine com sua data de nascimento.

Cuidado com problemas de saúde, especialmente hormonais ou distúrbios nervosos; tente ir ao médico. Viaje para o campo ou para o mar para que sua energia positiva seja potencializada. Seu lema este mês é "levantar de novo".

Leão

Durante este mês, sua energia positiva estará a mil em tudo que você fizer. Tome sol e fique em contato a natureza para atrair ainda melhores energias.

Oportunidades para mudar de casa ou até de cidade e país, mas antes você deve pensar muito sobre isso e pedir conselhos para alguém de considera bastante.

No amor você pode sentir muitas inseguranças ou ciúmes, por isso será importante conversar com seu parceiro e relaxar.

Alguns leoninos podem ter a oportunidade de casar ou iniciar uma vida ao lado de outra pessoa; lembre-se de pensar antes de agir para não se arrepender.

Você será procurado para iniciar que pode ajudá-lo a ter mais renda e estabilidade. Seus números de sorte são 08 e 41. Seu lema para este mês é "sempre ser positivo, mesmo diante de problemas".

Virgem

Este será um mês de transformações radicais para o seu signo. Lembre-se de que você está no seu estágio de crescimento pessoal e profissional, então tente se manter positivo e com força espiritual em tudo o que faz.

Você progredirá no trabalho, assinará novos contratos ou decidirá ser independente, mas lembre-se de ter cuidado com as más energias.

Você terá um golpe de sorte com os números 03 e 28. Aqueles que têm um parceiro seguirão bem e muito apaixonados, enquanto os solteiros podem ter dois amores quase ao mesmo tempo; considere que seu signo é muito compatível com Áries, Gêmeos e Aquário.

Seu lema este mês é: "não olhe para trás e siga em frente, pois a vitória será sua".

Libra

A oportunidade para um trabalho novo e bem remunerado chegará até você. Na saúde, dê mais atenção às dores e tente manter uma dieta saudável.

Você um convite para viajar e serão alguns dias de diversão e alegrias. Você saberá da gravidez de alguém e isso lhe trará muita felicidade.

Os solteiros podem se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo; pense bem em quem você deve investir. Seus números da sorte são 07 e 65 e seus melhores dias serão as terças-feiras. Seu lema é: “um novo começo está por vir”.

Escorpião

Este será um dos seus melhores meses do ano, porque nestes dias o seu signo entrará em uma fase de crescimento econômico e destaque no trabalho. Tenha atitude! Lembre-se de que signo é um líder e isso pode ajuda-lo a ter boas relações.

Você passará bons momentos com seus amigos. No amor, você sente que seu parceiro está se afastando; é hora de agir. No decorrer de abril chegarão pessoas interessantes dos signos de Peixes ou Áries que falarão em amor.

Consertos serão necessários. Você terá sorte com números 01 e 49. Seu lema este mês é "ser o melhor que puder".

Sagitário

Este mês que você a se dar melhor no de amor. Lembre-se que seu signo fica sempre em busca do parceiro ideal e muitas vezes não sai do processo de se apaixonar. Os solteiros podem conhecer o amor e os comprometidos falam sobre dar um passo importante para a relação ou se casar.

Uma traição de um amigo em negócios ou dinheiro pode ocorrer, então tente não fazer empréstimos e não associar sem antes analisar muito bem. Cuide de problemas de saúde, especialmente em infecções renais ou na garganta.

Será um mês para se reinventar e mudar sua aparência se assim o deseja há um tempo. Você terá sorte com os números 04 e 33. Seu lema para este mês é "não desista e siga em frente".

Capricórnio

Finalmente seu signo decide ser feliz e iniciar relacionamentos e outras coisas mais compatíveis com você. Lembre-se de que está este é um momento de crescimento pessoal. Neste mês, você pode ter duas viagens – de trabalho e de férias.

Tenha cuidado com o seu temperamento! Você pode ser muito agressivo, então tente se acalmar e relaxar com o exercício e tudo aquilo que o ajuda a ter paz de espírito.

Em questões de trabalho, você terá alguns problemas com seus chefes, por isso tente executar seus afazeres da melhor maneira. Você recebe uma proposta de trabalho ou é convidado para iniciar um negócio.

Tenha cuidado com problemas no estômago ou intestino. Seus números da sorte são 02 e 30. Seu lema é "se destaque e seja o melhor".

Aquário

Você se renova e percebe que é hora de amadurecer e pensar no seu futuro. Não seja mais tão rancoroso e comece a perdoar para não carregar energias negativas do passado. Tenha cuidado com os atrasos em pagamentos e evite desperdiçar seu dinheiro em compras que você não precisa; é melhor pagar dívidas para ter paz de espírito.

Você terá sorte em questões de trabalho, que pode vir por meio de uma posição melhor ou um novo contrato. Quando se trata de saúde, tenha cuidado com sua visão ou audição e não negligencie seu bem-estar.

No amor, um parceiro de Peixes, Leão ou Sagitário pode falar sobre morar juntos ou se casar. Seus números da sorte são 04 e 36. O seu lema neste mês é "procure sempre o sucesso".

Peixes

Neste mês você deve tomar a decisão de mudar de atitude e deixar o negativo para trás. Lembre-se de que seu signo está passando por um estágio de crescimento espiritual e também profissional.

Se você está indeciso, decidirá ficar apenas com um parceiro e pode querer ter algo sério. Você é importante para amigos e familiares, por isso eles sempre pedem conselhos ou ajuda e toda vez que você apoia alguém, sua energia positiva se multiplica.

Os piscianos solteiros terão a oportunidade de acreditar no amor novamente. Os signos compatíveis são Virgem, Libra ou Capricórnio. Você terá sorte com os números 08 e 33. Seu lema é “sempre siga em frente”.