Aquilo que a maioria das mulheres quer durante o sexo

O orgasmo não é algo igual para todas as mulheres e, enquanto algumas conseguem tê-los com mais facilidade, outras podem ter bastante dificuldade de “chegar lá”. No entanto, uma pesquisa publicada no Archives of Sexual Behavior, mostrou que existe algo simples que pode ajudar na hora de chegar ao clímax e trazer maior satisfação.

O estudo que reuniu mais 1.000 mulheres americanas entre 18 e 94 anos, constatou que a maioria das mulheres necessitam ou preferem a estimulação no clitóris durante a relação sexual para atingir o orgasmo.

Em números, apenas 18,4% dos participantes indicaram que a penetração quase sempre era suficiente para o orgasmo, enquanto 36,6% relataram que a estimulação do clitóris era necessária para o orgasmo e 36% disseram que o estimulo deixava o orgasmo ainda melhor.

A maneira ideal em que elas preferem ser tocadas nesta área também foi classificada e aproximadamente 67% das mulheres disseram preferir o toque diretamente no clitóris com movimentos “para cima e para baixo”, com pressão média.

A pesquisa também abordou às “experiências subjetivas de prazer” e a maioria das mulheres citou que “dedicar tempo para aumentar a excitação”, “ter um parceiro que sabe o que você gosta” e a “intimidade emocional” são aspectos que melhoram seus orgasmos.