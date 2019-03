Quando cada signo pensa em casar ou assumir um relacionamento mais sério

Cada signo do zodíaco vê o amor e os relacionamentos de uma forma, o que acaba influenciando em algumas das suas decisões em relação a vida amorosa.

Confira quando cada signo pensa em casa ou assumir um relacionamento mais sério:

Áries

O ariano gosta mais do momento da conquista, portanto ele pode adiar bastante esta decisão. No entanto, ele pensa no casamento quando tem certeza do seu amor e não quer perder mais tempo.

Touro

Você sabe que um taurino está pronto para casar quando ele começa a visualizar o futuro juntos. Este signo não teme tanto aos compromissos e não é do tipo que adia o pedido até última hora.

Gêmeos

Os geminianos são muito indecisos e podem se esquivar das responsabilidades adultas. Por isso, espere um namoro longo; o tempo e a compatibilidade de convivência é o que impulsiona este signo a casar.

Câncer

Este signo ama profundamente e apaixonadamente. Portanto, ele pode idealizar este momento bastante e um dos sinais é o seu entusiasmo com o assunto e a sua disposição para planejar o momento.

Leão

Ele está pronto para tomar essa decisão quando sente que o casal é ainda mais forte juntos. Quando desejam isso, deixam o outro saber logo.

Virgem

Os virginianos preferem conviver até ter certeza, mas também costumam ir além e testar o outro bastante como parceiro. Ele vai tentar garantir que você está preparado, para depois aceitar ou fazer o pedido.

Libra

O libriano é perfeccionista e isso pode fazer com que ele embarque em relacionamentos mais longos antes de decidir juntar as escovas. Geralmente, toma esta decisão quando os períodos de crise passam e o momento está perfeito para renovar o romance.

Escorpião

O escorpiano costuma tomar o tempo necessário. Ele verá todas as suas opções pensará no assunto até ter certeza de que confia no relacionamento. Podem ser meio misteriosos e não dar tantos sinais de que estão cogitando a ideia – mesmo que você pergunte.

Sagitário

O Sagitário é impulsivo. Se ele decidir se casar com você, ele vai fazer isso. No entanto, ele é muito independente e nem sempre deseja estabelecer esse tipo de compromisso. Então, se ele decidir o que quer, irá dizer à você.

Capricórnio

Capricornianos amam a ideia de um amor estável, mas também pensa com responsabilidade no assunto. Portanto, ele provavelmente irá conversar sobre isso antes mesmo de chegar a uma conclusão na decisão.

Aquário

Ele pode até não achar importante, mas este signo não faz promessas vazias sobre casamento e compromisso. Ele vai pensar bastante sobre o assunto e terá conversas com você para planejar as coisas.

Peixes

Um pisciano costuma amar mais profundamente do que qualquer outro signo. Ele irá expressar esse desejo do jeito dele e pode ser até um pouco apressado. De todas as formas, ele costuma ser romântico a moda antiga.