Experiência de visualização infinita: Por trás da tela do Galaxy S10

Já faz mais de 10 anos que a Samsung incluiu, pela primeira vez, uma tela AMOLED em seu telefone Haptic AMOLED. Nos produtos Galaxy S, foi em 2010.

Com a linha Galaxy S10, a tecnologia evoluiu para proporcionar uma qualidade de imagem e um tamanho de tela 50% maior em comparação com a primeira versão, revelou a empresa.

“Como resultado, a tela da linha Galaxy S10 se concentra em proporcionar experiências interessantes e benefícios reais aos usuários, mais do que apenas boa qualidade de imagem ou tamanho de exibição”, afirma Byungduk Yang, vice-presidente da Divisão de Comunicações Móveis da Samsung Electronics.

Uma das principais inovações da linha Galaxy S10 é a experiência em tela cheia oferecida pelo Display Infinito-O, que cobre toda a frente do dispositivo, exceto a câmera. Para integrar a frontal ao display, foi feito um pequeno furo na tela.

Anteriormente, as telas dos smartphones utilizavam um software comum para reduzir a quantidade de luz azul emanada. No entanto, a linha aproveita uma tecnologia que reduz a exposição à luz azul em 42% a mais do que a técnica anterior, sem comprometer a qualidade da imagem.

A chave para o realismo do display AMOLED Dinâmico da linha Galaxy S10 é a representação de cores. Segundo a DisplayMate, a mensuração de Diferença de Cores Perceptíveis (JNCD) para o Galaxy S10 é de 0,4 JNCD (quanto menor o valor, mais realista é a reprodução de cores), superior ao Galaxy Note 9 (0,5 JNCD) e ao Galaxy S9 (0,7 JNCD).

Tela

Além de poder renderizar mais de 16 milhões de cores, o display AMOLED Dinâmico também suporta imagens em alta definição, oferecendo qualidade otimizada em cada imagem e quadro de vídeo.

A tela apresenta a tecnologia Dynamic Tone Mapping (Mapeamento Dinâmico de Tom), que ajusta e otimiza a qualidade da imagem de acordo com o contraste claro-escuro na tela. Ela também recebeu a certificação 100% Mobile Color Volume (Volume de Cor para Celular de 100%) pela renderização realista da imagem.

