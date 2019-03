Bola de fogo em direção à Terra: NASA revela impressionante registro de meteorito gigante que explodiu no mar

Recentemente foi divulgado que um enorme meteorito explodiu no Mar de Bering (na Ásia) em dezembro do ano passado. No entanto, novas informações reveladas pela NASA causam espanto.

A explosão ocorreu a 26 km acima do nosso planeta e desencadeou 173 quilotons de energia, mais de 10 vezes a energia da explosão da bomba atômica em Hiroshima.

O Moderate-ResolutioImaging Spectroradiometer (MODIS), localizado no satélite ‘Terra’, foi responsável pelo impressionante registro. Confira:

Did you miss the meteor ☄️ spotted over the Bering Sea in December 2018? Don’t worry — our satellite 🛰 saw it! The MODIS instrument on @NASA's Terra satellite caught this view 👀 of the meteor’s shadow, visible as the gray streak above the clouds ☁️.https://t.co/VUDxPjWgqn pic.twitter.com/s8pcO6XxUE — NASA Earth (@NASAEarth) March 22, 2019

Uma bola de fogo

Nas fotos e vídeos pode ser vista a passagem do meteorito como uma sombra escura projetada nas grossas nuvens brancas.

"A bola de fogo em 18 de dezembro foi o meteoro mais poderoso observado desde 2013. No entanto, dada sua altitude e a área remota sobre a qual ocorreu, o objeto não representou ameaça para ninguém no solo", disse a agência. Confira:

The MISR instrument, also on Terra 🛰, saw the large "fireball" — the term used for exceptionally bright meteors ☄️ that are visible over a wide area — as it exploded 💥 about 16 miles above the Bering Sea, far enough way to pose no threat. pic.twitter.com/lyjyZKBZOm — NASA Earth (@NASAEarth) March 22, 2019

