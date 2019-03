Telescópio Hubble da NASA registra imagem de um asteroide se desfazendo no espaço

O Telescópio Espacial Hubble da NASA registrou imagem impressionante de um asteroide se desfazendo no espaço.

A foto revela a destruição gradual do objeto, cujo material empoeirado e ejetado formou duas longas e finas caudas semelhantes a cometas.

Segundo a instituição americana, a cauda mais longa se estende por mais de 500 mil milhas e a mais curta tem cerca de um quarto do comprimento da outra.

A agência espacial revelou a informação nesta semana. Uma foto foi compartilhada no Twitter. Confira o momento:

This Hubble image reveals the gradual destruction of an asteroid, whose ejected dusty material has formed two long, thin, comet-like tails. The longer tail stretches more than 500,000 miles and the shorter tail is about a quarter as long: https://t.co/ia6vVv7qFh pic.twitter.com/qeG6FcSabS

— Hubble (@NASAHubble) March 28, 2019