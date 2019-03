Os signos do zodíaco que não se suportam

Não é uma regra, mas alguns signos do zodíaco estão mais propensos a não se suportarem do que outros.

Confira o signo que você não quer ver nem pintado de ouro:

Touro e Gêmeos

Os taurinos acham que os geminianos não são confiáveis. Eles se incomodam bastante com o fato das pessoas regidas elo signo de gêmeos questionarem tudo frequentemente. Por outro lado, o geminiano acha o taurino conservador e dificilmente concordará com seus pensamentos.

Libra e Sagitário

Sagitário e Libra são diferentes e isso causa um choque de egos. Enquanto os librianos querem resolver as coisas de forma mais compreensiva, os sagitarianos preferem o debate.

Escorpião e Libra

Os escorpianos não gostam de pessoas que tentam fazer com que todos se sintam bem, às vezes até com mentiras. A personalidade “em cima do muro” do libriano não consegue atrair a simpatia daqueles que são regidos por Escorpião.

Câncer e Sagitário

Os sagitarianos geralmente fazem e dizem o que querem quando querem. Isso incomoda os cancerianos, que acham que esse tipo de atitude é irresponsável e não demonstra consideração com o próximo. Eles se sentem ameaçados um pelo outro devido as suas personalidades.

Leão e Virgem

Virgem é autoridade e o leonino gosta de desafiá-la. Enquanto o virginiano quer ser reconhecido pela sua competência, as pessoas do signo de leão gostam de se destacar e chamar a atenção onde quer que seja. Isso faz com que esses dois signos terminem sempre batendo de frente.

Aquário e Áries

Os aquarianos acreditam que os arianos são muito egoístas e que eles só pensam em seu benefício pessoal, então se sentem ameaçados e sob suas ordens o tempo todo.

Peixes e Escorpião

Os piscianos são muito sociáveis, então a intensa energia de Escorpião geralmente não cai bem. O drama é algo que o signo de Peixes odeia lidar, mas que os escorpianos amam.

Capricórnio e Áries

Capricórnio é um dos signos mais empáticos do zodíaco e não costuma se dar mal com quase ninguém. No entanto, entre eles e os arianos podem existir boas desavenças. O capricorniano é racional e sério, enquanto o ariano é aventureiro e impulsivo.