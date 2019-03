O signo do zodíaco que pode alterar o status de relacionamento em breve

Um dos signos do elemento água começa a deixar alguns medos e preocupações de lado, especialmente no que tem a ver com a vida amorosa. Neste momento, ele ainda inicia um período importante de conclusão e cura, que pode ser o responsável por alterar seu status de relacionamento em breve.

Curioso para saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O signo da vez é Câncer!

Ultimamente, muitos dos cancerianos passaram por situações que o ensinaram que um relacionamento deve ser construído. Isso teve um lado positivo e fez com que eles conseguissem trabalhar o seu desapego e não permanecer atados às relações sem objetivos.

Todas as energias estão mais profundas e íntimas e, especialmente neste fim de semana, você esclarecerá relacionamentos, podendo decidir se eles se tornarão oficiais ou não. De qualquer forma, as mudanças no seu status de relacionamento podem estar muito próximas.

Ainda assim, este também pode ser um momento de aventuras, já que o coração das pessoas regidas por este signo pode voltar a bater mais rápido. Tudo o que é diferente o entusiasmará e paixões – com pessoas que podem ser de outros lugares ou até países – já não são uma realidade tão distante.