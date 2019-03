Campeonato mundial do game Free Fire dará grande prêmio de 50 mil dólares

O Campeonato mundial do game Free Fire será realizado em abril. A disputa acontece no dia 6 em Bangkok, na Tailândia.

No total, serão 100 mil dólares (quase R$ 400 mil) em prêmios. As 12 melhores equipes do mundo disputam a primeira Word Cup.

Free Fire

O primeiro lugar vai ganhar o prêmio de 50 mil dólares (quase R$ 200 mil – na cotação atual). Já a segunda equipe, ganha 20 mil dólares.

Brasil no mundial

O Brasil terá duas equipes representantes no campeonato mundial do Garena Free Fire. As nacionais ‘Tropa M3C’ e ‘GPS Veteranos’ lutaram pelo título.

