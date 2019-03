Brincos anticoncepcionais: pesquisadores desenvolvem bijuterias como método contraceptivo

Se você já se preocupou na balada porque se esqueceu de tomar a pílula contraceptiva, esta é a matéria que você estava esperando. Imagine sair de casa com um método anticoncepcional tão simples como usar um par de brincos.

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia criaram uma técnica para administrar hormônios por meio de joias, como pulseiras, relógios, anéis ou colares.

Os hormônios são introduzidos de forma parecida com os adesivos utilizados para acabar com o vício em cigarro, no entanto, eles estão conectados às pecas de bijuteria.

Os produtos já estão sendo testados e a quantidade contraceptiva parece ser suficiente para atuar como um método eficaz. No entanto, ainda não há nenhuma avaliação feita em humanos até aqui.