WhatsApp prepara três recursos importantes em nova atualização para Android

Boas notícias para os usuários do WhatsApp no sistema operacional Android. O aplicativo de mensagem enviou uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play.

No recente update, são exibidos pelo menos três novos recursos, conforme revelou o site especializado Wabetainfo. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.86: what's new?

– WhatsApp is rolling out the consecutive voice messages feature! (ENABLED)

– Great improvements for the Picture in Picture feature! Check out the article to discover it (AVAILABLE IN FUTURE)https://t.co/6wFp9pAtGq — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 28, 2019

Mensagem de voz

A função de mensagem de voz consecutiva, já disponível no iOS, em breve será disponibilizada para todos os usuários da plataforma.

O que é esse recurso? Permite reproduzir automaticamente mensagens consecutivas no bate-papo (tocando apenas na primeira, as demais serão reproduzidas também). O recurso passa por testes.

Picture in Picture

O WhatsApp realiza algumas melhorias no recurso Picture in Picture (PiP), já disponível para Android e iOS. A função permite assistir vídeos recebidos no app (hospedados no YouTube, Facebook, Instagram e Streamable) e continuar navegando normalmente.

A primeira versão do recurso não permite alternar o bate-papo sem fechar o vídeo. Felizmente, o WhatsApp desenvolve o recurso que “corrige” a limitação.

WABetaInfo

Outra informação importante é que o WhatsApp vai permitir assistir o vídeo no modo PiP quando o aplicativo estiver em segundo plano.

Com isso, será possível sair do WhatsApp e continuar vendo o material recebido. Segundo informações do site, a funcionalidade está em desenvolvimento e estará disponível para o Android no futuro.

