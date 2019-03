Twitter libera atualização com novo modo escuro

O Twitter liberou um novo modo escuro (dark mode) para os usuários. O anúncio foi feito pela rede social nesta quinta-feira (29).

A plataforma já tinha a função, no entanto, passou por ajustes. A novidade altera as cores, utilizando um tom preto. Com isso, facilita a adaptação dos olhos.

O dark mode também ajudaria na redução do consumo de bateria do aparelho celular, já que reduz a emissão de luz. Confira a novidade:

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K

— Twitter (@Twitter) March 28, 2019