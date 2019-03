Subsolo e antigo cofre de prédios históricos viram bares em SP

Nos tempos da Lei Seca, na década de 1920, nos Estados Unidos, os boêmios precisavam dispor das conexões certas para entrar nos chamados “speakeasies”, redutos etílicos e geralmente escondidos em improváveis subsolos. O charme de transgressão, acolhimento, e de pertencer a um seleto grupo, mesmo depois da liberação continua inspirando releituras de bares em porões pelas grandes cidades.

Em São Paulo, a tendência se firma com a inauguração de duas inusitadas casas que deram nova vida a antigos espaços: o cofre do Banespa, no Farol Santander, e a labiríntica estrutura centenária que abrigava o sistema de ventilação do Theatro Municipal, ambos no centro.

Enterrado no piso inferior do Edifício Altino Arantes, o Bar do Cofre vem com a chancela do SubAstor e mantém as características originais do cofrão, como as portas circulares feitas de concreto e aço reforçado, o mármore das paredes e piso, e as duas mil caixas de depósito individuais. Reluzente, o bar fica ao centro do salão, com drinques assinados pelo mestre da mixologia, o italiano Fabio la Pietra, onde o whisky se faz protagonista. No cardápio dos chefs Marcelo Tanus e Laila Radice, há opções como a croqueta de pupunha e a tostada de burrata no pão de fermentação natural.

Já o Bar dos Arcos, de aspecto rústico, com suas paredes de tijolos, acomoda os clientes em corredores de mesas iluminadas. Também oferece a mais fina coquetelaria e gastronomia. Iniciativa de Facundo Guerra e Cairê Aoas, conta com a barwoman Chula, que veio da Argentina, do renomado Florería Atlântico, em Buenos Aires, assumir a carta de drinques, cervejas e vinhos, sendo a combinação de gim, lichia, limão, aquafaba e açúcar de framboesa um dos itens de mais sucesso.

Bar dos Arcos

Theatro Municipal

Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, região central, tel. 2039-1250.

100 pessoas.

Ter. a sáb.: 19h às 3h.

Bar do Cofre

Farol Santander

R. João Brícola, 24, região central, tel. 3553-5627.

90 pessoas.

Qui. a sáb.: 17h à 1h. Não aceita tíquetes.