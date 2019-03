Mais dois astronautas da NASA fazem importante caminhada espacial

Mais dois astronautas da NASA (National Aeronautics and Space Administration) fazem uma imprescindível caminhada espacial nesta sexta-feira (29).

Nick Hague e Christina H Koch, que estão na Estação Espacial Internacional, tem uma importante missão com a atividade.

At 7:42am ET, the #spacewalk has officially begun as the astronauts set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a 6.5 hour spacewalk to upgrade the International @Space_Station's power storage capacity. Watch live coverage: https://t.co/mV1bZYOkPo

— NASA (@NASA) March 29, 2019