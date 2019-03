Com a mudança de Vênus para Peixes, alguns signos estão mais propensos a viver sentimentos intensos e podem se apaixonar durante este fim de semana e os primeiros dias de abril. No entanto, este momento deve ser levado com calma e reflexão.

Confira os signos que podem se apaixonar em breve, mas devem ir com calma:

Touro

Pode ser que você não se sinta no clima, mas o trânsito de Vênus em Peixes pode atrair pessoas e conexões potentes durante este final de semana. Estas paixões podem, inclusive, não vir no momento mais adequado, mas será impossível relevá-las.

De todas as maneiras, por mais que pareça difícil levar as coisas de maneira casual, é importante ter calma e deixar que as coisas fluam de um jeito mais leve e inofensivo. Este não é o momento de apressar as coisas ou se comprometer demais.

Leão

Este é um momento delicado em que até os relacionamentos mais casuais podem começar a ganhar seriedade. O desejo de intimidade está mais forte do que nunca e é preciso ter cuidado em ir rápido demais e se confundir com os próprios sentimentos.

Existe a possibilidade de que relacionamentos recentes realmente possam caminhar para algo mais sério e isso pode ser positivo. Ainda assim, este é o momento de acalmar as “borboletas no estômago” e deixar que as coisas fluam naturalmente.