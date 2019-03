Os signos do zodíaco que não se importam em te fazer sofrer

Quando sabemos que fizemos alguém sofrer – mesmo que de forma inconsciente – é normal que um sentimento de arrependimento nos invada. Contudo, alguns signos do zodíaco são mais propensos a não se importar com isso.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano pode ser muito controlador e quando sente que não consegue guiar os passos de alguém, não pensa duas vezes em fazer a pessoa se sentir desestabilizada. Eles podem usar da crítica e da indiferença para atingir os outros.

Aquário

O aquariano é mestre em fazer qualquer pessoa se sentir mal simplesmente por ser ela mesma. Eles gostam que os outros cumpram as suas expectativas e podem machucar com jogos mentais aqueles que não o fazem.

Gêmeos

O geminiano gosta de brincar com o coração dos outros e não se importa de machucar as pessoas com a sua indecisão.

Sagitário

O sagitariano é amável, mas sempre pensa primeiro nele. Por isso, esse signo não irá se importar tanto assim de ferir as pessoas. Ele também pode se livrar da culpa jogando-a no outro.