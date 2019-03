Horóscopo do fim de semana: As últimas previsões de março para cada signo do zodíaco

O último final de semana de março chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Sexta-feira de renascimento para o seu signo, em que você experimentará muitas mudanças positivas em sua vida. Tente ficar rodeado de boas energias. Você deve ser cuidadoso em casos de amor e evitar ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo, do contrário as coisas podem ficar complicadas e alguém vai se machucar.

Os solteiros terão sorte com os signos de Aquário, Áries e Leão. Este fim de semana pode ser também de muito trabalho em casa ou resolvendo pendências. Seus amigos o convidam para uma festa no sábado e é uma boa oportunidade para se liberar do estresse.

Lembre-se de que você não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer, elas podem ter intenções ocultas. Seus números da sorte são 20, 31 e 99.

Touro

Fim de semana de surpresas agradáveis ​​e boas energias. Tenha cuidado ao assinar contratos e evite solicitar créditos nos próximos dias.

No amor você ficará um pouco confuso e pode não saber se voltará com um ex-companheiro ou se continuará com o atual; a melhor decisão é em você, apenas dar um tempo para pensar e pedir a seus amigos e familiares um conselho.

Você recebe um convite para fazer um trabalho. Tente não beber muito álcool nas festas; é preciso cuidar melhor da saúde e dar um descanso ao corpo. Um convite de casamento chegará. Tente ser mais paciente e controlar a personalidade forte; sempre pense no que você vai dizer. Seus números da sorte são 00, 19 e 81.

Gêmeos

Fim de semana de grandes conquistas para o seu signo, você apenas tem que aprender a paciência nas coisas que faz para não se frustrar se as coisas não saem como o esperado. Está por vir uma mudança muito forte em sua vida, então seja positivo para tudo ocorra da melhor forma.

Tente ficar ocupado nos fins de semana e gaste mais tempo em você. Você recebe um convite neste sábado.

Lembre-se que o amor sempre vem e neste fim de semana alguém pode chegar na sua vida se você abrir seus olhos e coração. Tenha cuidado com acidentes, principalmente nas ruas. Seus números da sorte são 07, 21 e 66.

Câncer

Seu signo atrai inveja neste momento, por isso é melhor evitar falar sobre seus planos, especialmente em reuniões neste fim de semana. Você recebe a proposta de um negócio que pode ajudá-lo economicamente.

Tente não brigar com seu parceiro e deixar de lado o ciúme, lembre-se que a base de um bom relacionamento é a confiança mútua. Você terá sorte com os números 29, 77 e 80.

Domingo é um dia especial. Um presente que você não esperava chegará. Tenha muito cuidado nas ruas para evitar acidentes. Não pense mais no que não aconteceu e tente colocar seus pensamentos positivos sempre a frente e em prática.

Leão

A sexta-feira será um dia de mudanças positivas para o seu signo, lembre-se você está no seu melhor momento e deve aproveitar as energias ao redor para crescer em sua vida profissional. Deixe para trás tudo aquilo que o machucou.

Não permita que seu parceiro o manipule, lembre-se de que o amor deve ser agradável e não apenas uma relação de apego. Os solteiros podem encontrar alguém muito compatível do signo de Áries ou Sagitário.

Neste fim de semana você terá muita sorte com os números 53, 60 e 87; tente combiná-los com o seu dia de nascimento. Você recebe algo que não esperava e um convite para uma viagem.

Virgem

Uma mudança muito forte pode atrair energia positiva. Finalmente você poderá deixar para trás tudo o que o feriu, como amores que terminaram mal ou problemas legais. Você entrará em um estágio de crescimento em tudo que precisa para ser melhor.

Cuide de possíveis problemas nas costas e pescoço, vá ao médico se preciso e trará a tensão nervosa. Um novo amor chega à sua vida e pode ser do signo de Peixes ou Gêmeos, apenas tente não apressar as coisas e deixar tudo fluir. Seus números da sorte são 29, 31 e 70.

Libra

Nesta sexta-feira você terá a oportunidade de recomeçar e resolver muitos dos problemas que se arrastaram por um tempo.

Seu signo é o mais amigável e isso às vezes faz de você o alvo de más vibrações, por isso tente manter os pensamentos positivos para afastar as vibrações negativas. Você recebe um convite neste sábado.

Seus números da sorte são 19, 42 e 80. Não fique deprimido se as coisas não seguirem o caminho esperado, lembre-se que o importante é continuar se esforçando para ter sucesso. Aproveite seus fins de semana para fazer coisas importantes para o seu futuro.

Escorpião

Um fluxo de energia positiva irá envolvê-lo neste fim de semana. Aproveite este momento para ir atrás do que você deseja. Tente colocar todos os seus documentos importantes em ordem.

Evite ser tão oito ou oitenta no seu relacionamento! É preciso entender que nem todo mundo pensa como você, então relaxe mais e fale sobre as situações que o incomodam.

Você terá uma festa de família neste sábado que será muito especial. Lembre-se que o seu signo é um dos mais apaixonados e intensos do zodíaco, por isso tente não confundir sexo com amor. Você terá sorte com os números 05, 23 e 99.

Sagitário

Fim de semana repleto de luz em sua vida, por isso tente aproveitar o dia e a luz do sol. Tente comer mais saudável e ser mais equilibrado para evitar problemas de saúde. Hoje será um dia ideal para lidar com dinheiro e compras – sempre refletindo muito bem, claro.

Não seja mais tão intenso em seus relacionamentos e lembre-se de que o amor deve ser natural e não forçado. Seus números da sorte são 30, 71 e 98. Um animal de estimação pode chegar na sua vida. Domingo é um dia para cuidar se si. Se puder, fique em contato com a natureza e água para purificar as energias.

Capricórnio

Esta sexta-feira pode ser um dia de mudanças muito fortes em sua vida. Um grande amor talvez deixe de estar ao seu lado, lembre-se de que é importante que você permaneça forte diante das mudanças, porque mesmo que não pareça, algo bom pode surgir de tudo isso.

Você tem que aprender a cuidar dos seus amigos e entes queridos, porque às vezes sua personalidade faz com que você, sem querer, magoe os que estão à sua volta e os afaste. Cuide do dinheiro, tente não gastar em coisas que você não precisa.

Cuidado com os problemas de infecção no trato urinário. Seu signo é muito compatível com Áries ou Libra. Não dê ouvidos a quem está criticando você, são pessoas que o invejam. Seus números da sorte são 19, 32 e 65.

Aquário

Surpresas agradáveis ​​e boas notícias o cercarão neste final de semana. Você está em um estágio de crescimento econômico, mas tente não falar muito sobre seus planos e seja mais discreto para não atrair as más energias.

Cuide de problemas estomacais e tente comer de maneira mais saudável. Você prepara uma viagem para o mês de abril.

Não pense mais no que já passou, lembre-se de que o amor e a amizade são sentimentos puros que devem ser dados sem amarras. Você recebe um convite. Seus números da sorte são 15, 21 e 60.

Peixes

Esta sexta-feira será mágica para o seu signo e pode ser até um dia determinante para o seu futuro. Tente mudar suas atitudes em relação ao seu parceiro para que você não se sinta cansado ou triste. Os solteiros encontrarão alguém muito compatível do signo de Câncer, Escorpião ou Áries.

Será um fim de semana de muitas emoções, então tente aproveitar ao máximo. Não brigue mais com sua família, lembre-se de que todo mundo quer o melhor para você. Você deseja algumas mudanças e deve ir atrás delas.

Uma oportunidade de emprego não deve ser recusada. Seus números da sorte são 08, 20 e 31. Tente sair neste domingo para caminhar ao ar livre e veja como a inspiração chega até você.