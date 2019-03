Equipe de exploradores da NASA filma incrível sobrevoo por geleiras do Alasca

Cerca de 5% do território do Alasca, estado americano, é coberto por geleiras que estão derretendo. O fenômeno acaba contribuindo para o aumento do nível do mar.

Para monitorar essas mudanças, uma equipe de pesquisadores financiados pela Nasa mapeia a região utilizando instrumentos científicos desde 2009.

Em quase uma década de operações, a equipe da Operação IceBridge mais que dobrou o número de geleiras pesquisadas no estado conhecido como "A Última Fronteira".

Dados da missão revelam o derretimento das geleiras do Alasca entre 1994 e 2013: cerca 75 gigatoneladas de gelo todos os anos.

A instituição americana compartilhou algumas imagens no YouTube nesta sexta-feira (29). O vídeo “NASA Explorers: Flying Alaskan Glaciers” mostra parte do trabalho da equipe. Confira:

