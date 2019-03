Novas fotos do Chevrolet Prisma 2020 são divulgadas; modelo foi apresentado no Salão de Bangkok 2019

O modelo novo do Prisma 2020 está causando muita expectativa no Brasil. Batizado de Onix no mercado chinês, o carro da Chevrolet foi apresentado oficialmente no Salão de Bangkok nesta semana.

Ao contrário das últimas gerações da família, que usava como base o modelo europeu da OPEL, o carro está sendo desenvolvido em parceira com a SAIC, braço chinês da Chevrolet.

A montadora já confirmou a chegada do modelo ao Brasil ainda neste ano. Junto a ele, a nova geração da Tracker, o Onix e a Spin, uma picape abaixo da S10, também chegarão ao mercado.

Segundo o site especializado Motor1 Brasil, o novo Onix chega no começo de do segundo semestre , enquanto o Prisma 2020 deve ficar para o final do ano. No entanto, a produção deles está programada para início de julho.

Confira as fotos do Interior do Chevrolet Prisma 2020, tiradas pelo sítio Chinês Bit.Auto