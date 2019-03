Aparelhos da Huawei apresentam riscos de segurança, afirma governo britânico

O governo do Reino Unido alertou que equipamentos de telecomunicações da Huawei apresentam riscos de segurança, conforme revelou o site The New York Times.

O documento foi feito por um Conselho de Segurança Cibernética que é responsável por garantir o cumprimento das normas de segurança e leis britânicas.

O relatório inclui a existência de "defeitos subjacentes" no software da empresa e nos processos de cibersegurança, o que significaria um "aumento significativo do risco para os operadores na União Europeia".

Indica ainda que a empresa não abordou os problemas de segurança incluídos nos relatórios anteriores e tomou as medidas necessárias para solucionar os defeitos.

LEIA TAMBÉM: