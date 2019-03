Telescópio Spitzer da NASA registra impressionante ‘borboleta cósmica’ no espaço

O Telescópio Spitzer da NASA registrou uma impressionante ‘borboleta cósmica’ no espaço. O momento foi compartilhado pela agência espacial americana no Twitter.

O formato de ‘borboleta cósmica’, nome utilizado pela instituição, flutuava em asas feitas de gás interestelar e poeira. Confira:

Spotted this spring: A cosmic butterfly 🦋 fluttering on wings made of interstellar gas & dust. Our @NASAspitzer telescope caught this glimpse of the environment in which stars are born. Peek inside this galactic nursery: https://t.co/kPyTBdVcZX pic.twitter.com/iK90DdYDKb

— NASA (@NASA) March 27, 2019