Para voos internacionais, Azul prepara cardápio com a ajuda dos seguidores

A Azul Linhas Aéreas preparou uma nova ação publicitaria para os clientes da empresa. Quem voar pela companhia entre Campinas e Estados Unidos ou Portugal ao longo de maio vai poder se deliciar com pratos inspirados em famosas receitas da Tastemade Brasil.

As duas empresas estão convidando os seguidores para escolherem pelas redes sociais quais serão as delícias que farão parte do cardápio internacional da Azul.

Para definir quais serão as refeições que estarão disponíveis no menu, basta acessar as redes sociais da Tastemade em março e escolher dentre as selecionadas quais devem estar a bordo.

Ao final de março, os pratos principais e sobremesas mais votados serão os escolhidos para estrelar os menus de maio da Economy e Business da Azul.

Com informações da Azul

