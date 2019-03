Os signos que não colocam o amor em primeiro lugar

Alguns signos do zodíaco não costumam colocar o amor em primeiro lugar, até mesmo quando este sentimento é verdadeiro. Confira quais são:

Capricórnio

O capricorniano pode dar muita importância a relacionamento estável, mas isso não significa que ele coloque o amor em primeiro lugar. Este signo pode amar profundamente, mas é um planejador e reconhece quando o sentimento já não encaixa na sua felicidade. Portanto, ele coloca a razão até mesmo em assuntos do coração.

Aquário

O aquariano não é o signo que sabe lidar melhor com os seus sentimentos, mas ele é muito bom em desapegar e se disciplinar para superar. Isso faz com que ele prefira racionalizar e focar em outros aspectos da vida – que podem ser tanto ou mais importante do que um relacionamento com alguém.

Leão

Este signo pode dar muita importância aos laços e sentimentos, mas ele também coloca na balança as dores que eles podem trazer ou quais coisas serão negligenciadas se ele pensar com o coração. Assim como o animal, o leonino se preocupa pela sua “sobrevivência” e a daqueles que ele tem ao lado.

Virgem

O virginiano pode amar com todo o seu coração, mas ele é muito autoconsciente. Eles conseguem abrir sua consciência para analisar e pensar nos pontos fracos, fortes e consequências. Suas decisões podem até fazê-los sofrer, mas eles preferem ser lógicos e cortar problemas pela raiz.