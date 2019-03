Os signos que podem esperar acontecimentos importantes na sua vida amorosa durante Vênus em Peixes

No último dia 26, a Vênus, o planeta do amor, deixou Aquário e entrou em Peixes, iniciando um novo ciclo que nos mostrará novas formas de compartilhamos sentimentos e pode abrir portas para o desenvolvimento de relações ainda mais profundas.

Nesta fase que dura até 20 de abril, os signos mutáveis do zodíaco poderão ver mais ações acontecendo nos seus relacionamentos e vivenciarem novos acontecimentos importantes na sua vida amorosa.

Confira quais são:

Gêmeos

Você está mais atraente e se destaca pela inteligência, mas este momento é realmente importante porque você se deu conta que chegou a hora de ir atrás daquilo que deseja para o seu coração.

Seus sentimentos devem ser compartilhados independente das situações complicadas que podem estar. Ir atrás do seu sonho é importante, mas é preciso levar em conta que o verdadeiro apoio emocional que recebemos parte sempre de nós mesmos e deve ser priorizado. Talvez seja a hora de fazer aquilo que nunca havia experimentado!

Virgem

Você até pode sentir que as coisas voltam a fazer sentido, mas se isso ainda não está acontecendo é preciso parar de fazer especulações. Seja prudente e cuidado com oportunidades arriscadas – elas podem dar muito errado.

Este momento é decisivo especialmente para aqueles que já estão em um relacionamento, já que acontecimentos podem movimentar as coisas tanto para o bem quanto para o mal. Chegará a hora de decidir quais são os próximos caminhos a seguir e se os objetivos são compatíveis.

Sagitário

Você está motivado a resolver assuntos do coração e se relacionar. As coisas estão cada vez mais próximas de ficarem interessantes, mas é preciso ter cuidado com a sua sensibilidade às necessidades.

É possível que os relacionamentos cobrem um preço e seu impulso é sempre questionar isso – uma atitude que será decisiva, mas também sugará uma energia importante. As respostas mais concretas tendem a chegar após o dia 20 de abril, mas todo o caminho percorrido até então influenciará sua vida amorosa deste ano.