Free Fire: Para que os diamantes são usados e como obtê-los?

Os diamantes são o recurso mais valioso no Free Fire. É usado para comprar itens na loja, atualizar para o Passe Elite no Passe Fogo, girar no Diamante Royale, comprar personagens, atualizar personagens e desbloquear habilidades de personagem.

Para adquiri-los, é possível comprar no aplicativo do game ou ativar o Cartão de Desconto para coletar diariamente.

Ouro

O ouro é outra moeda usada no Free Fire. Pode ser utilizada para comprar alguns itens de loja e girar em Ouro Royale.

Como os diamantes, também pode ser usado para comprar personagens, atualizar personagens e desbloquear habilidades de personagens. A principal maneira de obter ouro é jogando a partida e receberá uma certa quantia no final.

Pagamentos

Jogadores podem realizar pagamentos no Garena Free Fire dentro e fora do game battle royale. Confira como fazer:

Pague fora do jogo

Dinheiro: Boleto

Banco Online / Transferência Bancária: Boleto, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa

Carteira online: Paypal, Créditos Gold, Pagseguro

Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, American Express

Pague dentro do jogo

Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, American Express

Google Play gift card (Apenas para Android).

