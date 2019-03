É possível utilizar uma mesma conta do WhatsApp em vários aparelhos ou com números diferentes? A pergunta é feita constantemente pelos usuários da plataforma de mensagens.

Muitos são os questionamentos, no entanto, a informação é bem clara. “A sua conta do WhatsApp pode apenas ser verificada com um número em um aparelho”, disse o WhatsApp.

Se você possui um aparelho com dois chips, note que você precisará escolher entre um de seus números para criar a sua conta no WhatsApp. Não há como criar uma conta com dois números de telefone.

Pixabay

Alerta: Se você tentar trocar a conta do WhatsApp entre aparelhos diferentes com frequência, “em um determinado momento você poderá ser bloqueado(a) e não poderá verificar o número novamente”.

Apps modificados

Alguns aplicativos de terceiros, não reconhecidos pelo WhatsApp, afirmam oferecer um serviço mais “completo” que a versão padrão.

No entanto, isso pode representar um perigo. Usuários que usam apps modificados serão banidos do WhatsApp.

O aplicativo de mensagens WhatsApp emitiu recentemente a mensagem de alerta. Se você receber uma mensagem dizendo que sua conta foi “temporariamente banida”, você provavelmente está utilizando uma versão não oficial do aplicativo.

Nesse caso, é necessário baixar o app oficial para continuar utilizando os serviços do WhatsApp. Os apps não oficiais, como o WhatsApp Plus e o GB WhatsApp, são versões alteradas e violam os "Termos de serviço".

