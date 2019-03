Asus confirma que falha em PCs permitia ataque de malware

A fabricante ASUS reconheceu que a ferramenta ASUS Live Update, que é instalada por padrão em seus computadores e é usada para enviar atualizações, foi comprometida com um código malicioso.

De acordo com a empresa asiática, apenas um pequeno número de computadores sofreu a implantação de códigos maliciosos como resultado do ataque aos servidores do Live Update.

Segundo o site Welive Security, a empresa afirma que apenas a versão usada para laptops foi afetada pelo ataque e que os outros dispositivos estão em segurança.

Uma atualização do software Live Update (3.6.8) inclui melhorias que impedem a possibilidade de uma nova manipulação. A empresa também criou uma ferramenta de diagnóstico para que os usuários de computadores da ASUS possam verificar se o dispositivo foi afetado.

A ASUS recomenda que os usuários façam backup de seus arquivos o quanto antes e restaurem o sistema operacional para as configurações de fábrica, pois isso removerá o malware do computador. Saiba mais neste link.

