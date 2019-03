Contra espiões: novo recurso de segurança será ativado no WhatsApp para Android

O aplicativo WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play.

No último update, o app de mesangens trabalha no recurso de autenticação por impressão digital, conforme revelou o site especializado Wabetainfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.83: what's new?

A lot of new improvements for the Authentication feature!

Screenshots in the article of the new feature!https://t.co/UWTt4teRKX

NOTE: The Authentication feature is not available yet and it will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2019