NASA enviará missão tripulada à Lua em apenas cinco anos

A NASA (Aeronautics and Space Administration) enviará uma nova missão espacial tripulada à Lua em apenas cinco anos.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente americano, Mike Pence, nesta terça-feira (26). O objetivo é que o projeto seja concretizado em 2024.

Em comunicado, Jim Bridenstine, presidente da agência espacial americana, respondeu: “Estamos prontos para o desafio”.

Segundo a instituição, a ideia é que uma mulher seja a primeira pessoa a pisar no satélite natural do nosso planeta nesta missão.

O Sistema de Lançamento Espacial enviará a espaconave Orion com os tribuplantes à órbita lunar, com a Missão de Exploração 3. Confira:

In case you missed it: @VP Mike Pence has tasked us with landing humans on the Moon by 2024. Administrator @JimBridenstine replied: we are up for the challenge! Learn more about plans to use our Space Launch System to send Orion to lunar orbit: https://t.co/TaxZ4N9ClB pic.twitter.com/myzpuT19H5

— NASA (@NASA) March 27, 2019