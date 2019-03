3 coisas que todo signo deve tomar cuidado com a entrada de Vênus em Peixes

Agora é oficial! Esta semana Vênus, o planeta do amor, acaba de deixar aquário e entra em Peixes, um trânsito que deixa para trás a nossa fase de questionar o amor e inicia um novo ciclo para compartilhar seus sentimentos.

Este é o momento em que as pessoas voltam a acreditar ou dar uma chance ao amor, além de ter um aumento significativo de empatia e desejo de ter relações mais profundas. No entanto, ainda existem alguns aspectos que precisamos tomar cuidado.

Confira quais são:

Sentimentos confusos

Por mais que seja gentil e compassivo, este signo tende a não compreender alguns sentimentos , transformando-os em névoas que atrapalham a visibilidade do casal.

Neste momento, é necessário ser mais honesto consigo mesmo e lembrar que os relacionamentos são guiados pelas palavras e ações, mas o que realmente faz a diferença é maneira que você aborda os acontecimentos.

Para se entender melhor e transmitir a verdade, é preciso se concentrar nos sentimentos que estão por trás das suas palavras e ações.

Reprodução / Giphy

Muitas paixões ao mesmo tempo

Nesta fase, os solteiros podem acabar se apaixonando por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, pois os sentimentos são variados e também mutáveis.

É preciso ter inteligência emocional para não se envolver em situações complicadas e especialmente não ficar vulnerável a pessoas com más intenções – pois seus olhos podem não se abrirem para enxergar o lado negativo escondido atrás do encanto.

Lembre-se que “contos de fadas” não duram para sempre na vida real. No entanto, os amores que começam agora e duram mesmo após o final deste trânsito (20 de abril), demonstram uma conexão profunda e genuína.

Reprodução / Giphy

Vitimismo

Aqueles que estão em um relacionamento sólido e positivo, podem viver um momento de grande aproximação devido as fortes energias de romance e intimidade. No entanto, os casais que enfrentam momentos complicados podem cair em uma sensibilidade extrema, que beira o vitimismo e pode sair do controle por conta das vibrações emotivas que acompanham Vênus em Peixes.

A melhor forma de lidar com isso é se policiar e tentar não levar tudo para o lado pessoal. Seja mais atencioso com os sentimentos dos outros para não focar apenas nos seus anseios e se martirizar por eles.