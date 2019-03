Depois de muita espera, modo noturno finalmente começa a virar realidade no WhatsApp

O esperado recurso dark mode (modo noturno) finalmente começa a virar uma realidade no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Depois de muitos rumores, o app envio recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, conforme revelou o site especilizado Wabetainfo. E o update já conta com informações sobre o recurso.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.82: what's new?

Finally there are first hidden tracks of the Dark Mode!

Screenshots in the article, exclusively for @WABetaInfo followers! 😃https://t.co/zX63MEgmkQ

NOTE: The Dark Mode is not available yet and it will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2019