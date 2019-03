Pré-venda da linha Galaxy S10 no Brasil já é duas vezes maior que a do S9

Iniciada no dia 12 de março, a pré-venda do novo Samsung Galaxy S10 já atingiu bons números no mercado brasileiro. Em apenas três semanas, a nova linha de smartphones ultrapassou em 2 vezes a pré-venda do Galaxy S9 e S9+.

Os números foram divulgados pela empresa sul-coreana. “Esse resultado reforça a confiança dos consumidores brasileiros na nossa marca”, disse Antonio Quintas, Vice-Presidente da Divisão de Dispositivos Móveis da empresa.

Presente especial

O período de pré-venda do Galaxy S10 vai até o dia 04 de abril. Para os consumidores, a Samsung preparou uma ação especial nesse período.

Os clientes que comprarem os smartphones Galaxy S10e e S10, até o dia 07 de abril, e se cadastrarem no site "Samsung Para Você" vão ganhar um Galaxy Buds.

Já os que adquirirem o Galaxy S10+, também no mesmo período, e se cadastrarem no site ganham um Galaxy Watch Active. A data para o resgate é até 1 de maio.

