Equipe de Hackers ganha milhares de dólares para derrubar o sistema eletrônico do Tesla 3

Neste final de semana foi realizado um dos encontros de hackers mais famosos do mundo, em Vancouver no Canadá. Desde 2007, várias empresas de tecnologia disponibilizam um gordo prêmio em dinheiro para que hackers invadam o próprio sistema.

A ideia é descobrir possíveis falhas nos sistemas de seguranças dos novos softwares e poupar assim milhões de dólares em desenvolvimento. Não apenas isso, esta estratégia também pode acabar evitando prejuízos colossais caso o produto sofra um hack brutal.

Neste ano, a equipe Fluoroacetate foi a grande campeã, pois conseguiu invadir o sistema de entretenimento do Tesla Model 3, no ultimo dia do evento. O bilionário Elon Musk, presidente da Tesla Motors, deu de presente um modelo para cada um dos membros da equipe.

Além disso, o grupo levou para casa 374 mil dólares, o equivalente a 1,4 milhão de reais. Já são mais de quatro anos que a companhia promove competições de hack para aprimorar os sitemas de segurança dos softwares da marca. A competição é realizada anualmente pela ZeroDay Iniciative (ZDI).