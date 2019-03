Assim você pode participar do campenato mundial do game Fortnite

A Epic Games liberou nesta segunda-feira (25) novas informações sobre a Copa do Mundo do game Fortnite Battle Royale.

A primeira semana dos torneios on-line começa em 13 de abril com a competição solo. A semana seguinte apresentará os primeiros torneios de duplas. “Continuaremos alternando entre competições Solo e de Duplas nas 10 semanas dos Torneios On-line”. Confira:

O seu caminho para a Copa do Mundo começa em 13 de abril!

Saiba mais em: https://t.co/cjKy2Pb434 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) March 25, 2019

Modo Arena (Sempre Ligado)

Essa é a chance de se classificar para os Torneios On-line de fim de semana. Jogadores podem competir no seu próprio ritmo para tentar progredir para a Liga dos Campeões no novo modo Arena, que será lançado no v.8.20. Se você conseguir chegar até o topo, desbloqueará o acesso aos Torneios On-line.

Semifinais dos Torneios On-line (Sábados)

Todo sábado, jogadores que desbloquearam os Torneios On-line terão um período determinado de três horas (de acordo com a região de servidor) para participar de até dez partidas e marcar pontos. Ao fim do período de três horas, os melhores 3.000 jogadores de cada região de servidor avançarão para as Finais do Torneio On-line naquele domingo (no dia seguinte).

Finais dos Torneios On-line com 1 milhão de dólares em prêmios (Domingos)

As pontuações dos melhores jogadores serão redefinidas antes do começo das Finais dos Torneios On-line. competidores se enfrentarão em um período determinado de três horas para participar de até dez partidas e marcar pontos.

Fortnite

Ao fim do período de três horas, vencedores serão verificados e os melhores jogadores serão notificados sobre seus prêmios em dinheiro, parte de um total de 1 milhão de dólares em prêmios.

Os jogadores mais bem colocados de cada semana serão convidados para as finais da Fortnite World Cup, que acontecerão na cidade de Nova York de 26 a 28 de julho.

Progresso para as finais

Jogadores se classificarão semanalmente para as Finais da Fortnite World Cup com base em seu desempenho em sua região de servidor.

Fortnite

Para se classificar para as competições de Duplas que valem prêmios em dinheiro e participar das Finais da Fortnite World Cup, os jogadores só podem formar Dupla com um parceiro durante cada fim de semana dos Torneios On-line. Porém, os jogadores podem trocar seus parceiros de Dupla de uma semana para a outra. Parceiros de Dupla que se classificarem para as Finais da Fortnite World Cup não podem ser substituídos.

Regras gerais

Para ser elegível para participar de qualquer partida dos Torneios On-line, jogadores precisam ter pelo menos 13 anos (ou outra idade, caso maior, obrigatória no país de residência do jogador). Menores de idade precisarão da permissão de um pai ou responsável legal para participar do evento.

Jogadores precisarão estar com suas contas em situação regular e um Nível da Conta mínimo de 15. Confira o regulamento completo neste link.

LEIA TAMBÉM: