Detox de coentro: confira receita que promete livrar o organismo de metais pesados e prevenir o diabetes

O coentro é uma verdura que ajuda a retirar metais pesados do organismo, auxiliando e potencializando o processo de desintoxicação.

Ele ainda pode prevenir doenças cardíacas e diabetes. Além disso, possui propriedades antimicrobianas, por isso era usado constantemente em países de clima quente para antes da popularização dos sistemas de refrigeração.

Segundo o sítio estrangeiro Elana’s Pantry, este suco deve ser preparado com as cascas de todos os vegetais. No entanto, isso pode acabar com a funcionalidade do seu liquidificador ou do juicer. Para batê-lo com as cascas é necessário um aparelho com muita potencia.

O que você deve fazer em vez disso é descascar a as frutas mais grossas, e bater as cascas mais finas no liquidificar e coar o resultado.

Lembre-se que esta preparação é complementar à dieta não tem valor de refeição. Consulte um nutricionista para poder atingir seu objetivo com saúde.

Ingredientes

Um maço de coentro

4 cm de gengibre

Um limão

Uma lima

3 pepinos grandes

Preparação: é mais fácil com um juicer. Comece passando o coentro primeiro, depois passe, ao mesmo tempo, o gengibre, o limão e a lima. Por fim, passe os pepinos.